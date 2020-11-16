Путин поручил усилить контроль за реабилитацией наркозависимых в РФ

Контроль за деятельностью частных организаций в России, которые занимаются реабилитацией наркозависимых, необходимо усилить, заявил глава РФ Владимир Путин.

Контроль за деятельностью частных организаций в России, которые занимаются реабилитацией наркозависимых, необходимо усилить, заявил глава РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, нужно определить федеральное ведомство, ответственное за реабилитацию наркоманов. Помимо этого, он добавил, что главы российских регионов несут персональную ответственность за антинаркотическую политику, а также нужно усилить контроль за работой частных наркореабилитационных центров.