Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:35   16 Ноября 2020
Политика

Путин поручил усилить контроль за реабилитацией наркозависимых в РФ

Путин поручил усилить контроль за реабилитацией наркозависимых в РФ

Контроль за деятельностью частных организаций в России, которые занимаются реабилитацией наркозависимых, необходимо усилить, заявил глава РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, нужно определить федеральное ведомство, ответственное за реабилитацию наркоманов. Помимо этого, он добавил, что главы российских регионов несут персональную ответственность за антинаркотическую политику, а также нужно усилить контроль за работой частных наркореабилитационных центров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #наркотики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров