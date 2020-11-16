Новый состав правительства утвердили в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что новый состав правительства начнет рабочий процесс 16 ноября.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что новый состав правительства начнет рабочий процесс 16 ноября.

Он уточнил, что общее количество заместителей председателя правительства осталось неизменным, однако изменился их функционал и распределение обязанностей между политиками.

Махонин отметил, что на ключевые должности в правительстве производился строгий отбор. Кроме традиционных собеседований кандидаты должны были пройти специальное тестирование, а также осмотр у психолога.

Кроме того глава региона заявил, что процесс формирования правительства еще не закончен. В ближайшие дни будут переназначены еще несколько министров.

"Это будут новые лица", — сказал он.

Ранее стало известно, что Дмитрия Махонина выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщил телеканал RT.