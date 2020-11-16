Новый состав правительства утвердили в Прикамье
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что новый состав правительства начнет рабочий процесс 16 ноября.
Он уточнил, что общее количество заместителей председателя правительства осталось неизменным, однако изменился их функционал и распределение обязанностей между политиками.
Махонин отметил, что на ключевые должности в правительстве производился строгий отбор. Кроме традиционных собеседований кандидаты должны были пройти специальное тестирование, а также осмотр у психолога.
Кроме того глава региона заявил, что процесс формирования правительства еще не закончен. В ближайшие дни будут переназначены еще несколько министров.
"Это будут новые лица", — сказал он.
Ранее стало известно, что Дмитрия Махонина выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщил телеканал RT.