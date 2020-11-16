Кремль отреагировал на планы Эрдогана отправить военных в Азербайджан

Внесение в парламент Турции проекта указа президента страны Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан — внутренняя процедура, предусмотренная турецким законодательством.

Внесение в парламент Турции проекта указа президента страны Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан — внутренняя процедура, предусмотренная турецким законодательством.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также представитель Кремля отметил, что договоренности о создании совместного российско-турецкого мониторингового центра в Азербайджане предусмотрены двусторонними соглашениями Москвы и Анкары.

До этого Песков подчеркивал, что РФ и Турция будут работать по Карабаху только через мониторинговый центр, вопрос о совместных миротворческих силах не обсуждался.