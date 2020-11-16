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14:29   16 Ноября 2020
Экономика

Единый регулятор азартных игр может быть учрежден в России

Единый регулятор азартных игр может быть учрежден в России

Организации обяжут отчислять полученные от букмекеров денежные средства спортивным федерациям, сообщили в Государственной думе.

Депутаты ГД внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об учреждении государственной публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр". Соответствующий документ находится в электронной базе данных Государственной думы, пишут "Вести Подмосковья".

Отчисление средств планируется со всех пари в букмекерских конторах, при этом все ставки и платежи по ним регулятор будет оценивать в режиме реального времени. База расчета отчислений должна составить 1%.

Учредителем данной компании может стать Министерство финансов. Организация должна будет оказывать экономическую поддержку спортивной отрасли, обеспечив ей финансирование на долгий срок. Кроме того, она будет уполномочена представлять инициативы по законотворчеству в сфере организации и проведения азартных игр.

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#госдума #букмекеры #азартные игры

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