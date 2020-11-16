Суд арестовал автомобиль и коттедж экс-председателя СО РАН в Новосибирске

Новосибирский суд арестовал автомобиль и коттедж экс-председателя СО РАН Александра Асеева по делу о мошенничестве, говорится на сайте суда.

Новосибирский суд арестовал автомобиль и коттедж экс-председателя СО РАН Александра Асеева по делу о мошенничестве, говорится на сайте суда.

Решение вступило в законную силу. Следствие считает, что Асеев с 2009 по 2015 годы арендовал коттедж, а затем нелегально приватизировал его. Дом находился в государственной собственности в управлении РАН.

Сам Асеев утверждал, что коттеджи, расположенные на территории новосибирского Академгородка и перешедшие в статус служебного жилья, в настоящее время находятся в собственности ученых.

По данным следователей, экс-председатель убедил президиум СО РАН, что в коттедже необходимо принимать иностранных гостей, поэтому там провели дорогостоящий ремонт, а затем Асеев арендовал дом на имя дочери.