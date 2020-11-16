14:25 16 Ноября 2020Происшествия
Суд признал законным штраф в размере 4 млн рублей в отношении Twitter
Судья признал законным иск о взыскании 4 млн рублей с соцсети Twitter, сообщили в Мещанском суде Москвы.
Судья признал законным иск о взыскании 4 млн рублей с соцсети Twitter, сообщили в Мещанском суде Москвы.
Суд рассмотрел 16 ноября иск компании Twitter, которая подала жалобу на решение пристава о взыскании с нее 4 миллионов рублей. Штраф признали законным.
Роскомнадзор в 2018 году потребовал от соцсетей Twitter и Facebook сделать отчет о локализации персональных данных россиян. Компании не ответили и получили штрафы в размере 3 тысяч рублей. Позднее Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении соцсетей. Суд оштрафовал компании на 4 миллиона рублей каждую.