Суд признал законным штраф в размере 4 млн рублей в отношении Twitter

Судья признал законным иск о взыскании 4 млн рублей с соцсети Twitter, сообщили в Мещанском суде Москвы.

Судья признал законным иск о взыскании 4 млн рублей с соцсети Twitter, сообщили в Мещанском суде Москвы.

Суд рассмотрел 16 ноября иск компании Twitter, которая подала жалобу на решение пристава о взыскании с нее 4 миллионов рублей. Штраф признали законным.

Роскомнадзор в 2018 году потребовал от соцсетей Twitter и Facebook сделать отчет о локализации персональных данных россиян. Компании не ответили и получили штрафы в размере 3 тысяч рублей. Позднее Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении соцсетей. Суд оштрафовал компании на 4 миллиона рублей каждую.