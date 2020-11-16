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14:25   16 Ноября 2020
Происшествия

Суд признал законным штраф в размере 4 млн рублей в отношении Twitter

Суд признал законным штраф в размере 4 млн рублей в отношении Twitter

Судья признал законным иск о взыскании 4 млн рублей с соцсети Twitter, сообщили в Мещанском суде Москвы.

Суд рассмотрел 16 ноября иск компании Twitter, которая подала жалобу на решение пристава о взыскании с нее 4 миллионов рублей. Штраф признали законным.

Роскомнадзор в 2018 году потребовал от соцсетей Twitter и Facebook сделать отчет о локализации персональных данных россиян. Компании не ответили и получили штрафы в размере 3 тысяч рублей. Позднее Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении соцсетей. Суд оштрафовал компании на 4 миллиона рублей каждую.

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#суд #twitter #иск

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