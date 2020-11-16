Путин потребовал усилить борьбу с наркотиками в России

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо активнее и наступательнее бороться с наркотиками. Об этом написали СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо активнее и наступательнее бороться с наркотиками. Об этом написали СМИ.

Российский лидер потребовал жестко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом в стране. Президент настоял на усилении борьбы с наркотиками. По словам Путина, число наркопотребителей в стране уменьшилось более чем на четверть за последнее десятилетие. Закрытие границ поспособствовало снижению контрабанды наркотиков в РФ на треть, передает слова президента ТАСС.