Глава Башкирии Радий Хабиров станет отцом в четвертый раз

Известный башкирский певец и музыкант Элвин Грей опубликовал фото с беременной женой главы Башкирии Каринэ Хабировой.

Известный башкирский певец и музыкант Элвин Грей опубликовал фото с беременной женой главы Башкирии Каринэ Хабировой.

Таким образом певец подтвердил слухи, что глава республики Радий Хабиров и его жена ждут ребенка. Судя по фотографиям в Instagram-профиле певца, пополнение в семье башкирского лидера произойдет скоро. Ранее СМИ писали, что Каринэ Хабирова ждет ребенка, но эта информация не подтверждалась.

У 56-летнего Радия Хабирова есть две дочери от первого брака с Ларисой Лукьяновой. С Каринэ они воспитывают совместного сына Фарита, которому недавно исполнилось три года.