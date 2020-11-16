Медучреждения обязали за 48 часов озвучивать результаты теста на COVID-19

Биологический материал необходимо исследовать на COVID-19 в рамках 48 часов. Такое решение принял Роспотребнадзор.

Биологический материал необходимо исследовать на COVID-19 в рамках 48 часов. Такое решение принял Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор установил новый срок выполнения теста на COVID-19 в медучреждениях. Теперь биологический материал необходимо обрабатывать не более чем за 48 часов с момента поступления в лабораторию. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.