ВЦИОМ определил число счастливых россиян

Индекс счастья в России вырос за год на два пункта.

Вопреки пандемии коронавируса, большинство россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

По результатам исследования, 81% опрошенных заявил, что в данный момент счастливы, среди них 31% респондентов выражает полную уверенность в этом.

Таким образом, индекс счастья (показывает насколько счастливыми чувствуют себя россияне) составил 66 пунктов. Это на два пункта выше, чем в ноябре прошлого года, но ниже на пять пунктов, чем в 2018 году. Однако стоит заметить, что десять лет назад этот показатель составлял всего 48 пунктов, а в 1990 году — всего лишь 17 пунктов.

Кроме того, 29% опрошенных полагают, что в их окружении больше счастливых людей. Почти половина россиян (46%) считают, что счастливых и несчастных окружающих — равное количество. Остальные 17% утверждают, что в их круге общения больше несчастливых.

Среди основных причин, по которым россияне ощущают себя счастливыми, респонденты выделили благополучие в семье (34%), хорошее здоровье (24%) и наличие хорошей работы (20%). Также некоторую долю опрошенных делают счастливыми их дети (18%).

Среди поводов для несчастья россияне чаще всего отмечали материальные трудности, плохое состояние здоровья, безработицу и отсутствие стабильности.

Индекс счастья строится на вопросе «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?». В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.