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15:06   16 Ноября 2020
Россия

ВЦИОМ определил число счастливых россиян

ВЦИОМ определил число счастливых россиян

Вопреки пандемии коронавируса, большинство россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

По результатам исследования, 81% опрошенных заявил, что в данный момент счастливы, среди них 31% респондентов выражает полную уверенность в этом.

Таким образом, индекс счастья (показывает насколько счастливыми чувствуют себя россияне) составил 66 пунктов. Это на два пункта  выше, чем в ноябре прошлого года, но ниже на пять пунктов, чем в 2018 году. Однако стоит заметить, что десять лет назад этот показатель составлял всего 48 пунктов, а в 1990 году — всего лишь 17 пунктов.

Кроме того, 29% опрошенных полагают, что в их окружении больше счастливых людей. Почти половина россиян (46%) считают, что счастливых и несчастных окружающих — равное количество. Остальные 17% утверждают, что в их круге общения больше несчастливых.

Почему большинство россиян чувствуют себя счастливыми

Среди основных причин, по которым россияне ощущают себя счастливыми, респонденты выделили благополучие в семье (34%), хорошее здоровье (24%) и наличие хорошей работы (20%). Также некоторую долю опрошенных делают счастливыми их дети (18%).

Среди поводов для несчастья россияне чаще всего отмечали материальные трудности, плохое состояние здоровья, безработицу и отсутствие стабильности.

Индекс счастья строится на вопросе «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?». В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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#россияне #счастье #опрос вциом

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