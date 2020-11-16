Отключение электричества в Триполи вызвано умышленным повреждением ЛЭП

Ливийские города из-за боевиков ПНС остаются без света второй раз за неделю. Мародеры перемещаются из города в город и срезают электрические кабели ради наживы.

Ливийские города из-за боевиков ПНС остаются без света второй раз за неделю. Мародеры перемещаются из города в город и срезают электрические кабели ради наживы.

Энергетическая компания Ливии рассказала об очередном случае хищения проводов, обеспечивающих электричеством пригород Триполи Вади ар-Рабиа. Из-за кражи мародерами ПНС электрокабелей общей длиной 500 метров весь район оказался обесточен, сообщает ФАН со ссылкой на Libya 24 TV.

За неделю это уже второй инцидент. 11 ноября представители энергетической компании зафиксировали кражу 600 метров силового кабеля в городе Злитен. Без света и электричества остались сотни жилых домов и местных фермерских хозяйств.

Члены бандформирований так называемого Правительства национального согласия и сирийские наемники неоднократно лишали энергоснабжения целые районы, чтобы сдать на металлолом срезанные провода ЛЭП.