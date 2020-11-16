13:58 16 Ноября 2020Армия
Пашинян: Лачинский коридор откроется 16 ноября
Лачинский коридор начнет функционировать уже в понедельник. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Лачинский коридор начнет функционировать уже в понедельник. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер объявил дату открытия Лачинского коридора. Дорога, которая связывает Армению и Нагорно-Карабахскую Республику, начнет работать уже 16 ноября. По словам министра, Лачинский коридор будет безопасно функционировать.
Российские миротворцы уже перевезли по этой дороге несколько колонн беженцев, которые возвращаются в Степанакерт.