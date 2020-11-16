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13:58   16 Ноября 2020
Армия

Пашинян: Лачинский коридор откроется 16 ноября

Пашинян: Лачинский коридор откроется 16 ноября

Лачинский коридор начнет функционировать уже в понедельник. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер объявил дату открытия Лачинского коридора. Дорога, которая связывает Армению и Нагорно-Карабахскую Республику, начнет работать уже 16 ноября. По словам министра, Лачинский коридор будет безопасно функционировать.

Российские миротворцы уже перевезли по этой дороге несколько колонн беженцев, которые возвращаются в Степанакерт.

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#безопасность #пашинян #Лачинский коридор

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