Пашинян: Лачинский коридор откроется 16 ноября

Лачинский коридор начнет функционировать уже в понедельник. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лачинский коридор начнет функционировать уже в понедельник. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер объявил дату открытия Лачинского коридора. Дорога, которая связывает Армению и Нагорно-Карабахскую Республику, начнет работать уже 16 ноября. По словам министра, Лачинский коридор будет безопасно функционировать.

Российские миротворцы уже перевезли по этой дороге несколько колонн беженцев, которые возвращаются в Степанакерт.