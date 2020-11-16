Марков: соглашением по Карабаху РФ наказала США и Францию за плохую работу

Успех, достигнутый Россией в мирном урегулировании армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе за 1,5 месяца, стал крахом европейской дипломатии, которая билась над решением этой проблемы двадцать лет и ничего не достигла.

Успех, достигнутый Россией в мирном урегулировании армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе за 1,5 месяца, стал крахом европейской дипломатии, которая билась над решением этой проблемы двадцать лет и ничего не достигла.

Об этом пишет французская газета Le Mond, отмечая, что президенту РФ Владимиру Путину, благодаря успеху в Карабахе, удалось закрепить контроль Москвы над двумя странами сразу.

«Также он расширил свое военное присутствие на постсоветском пространстве. Армении, в которой два года назад случилась демократическая революция, он показывает, что она по-прежнему остается вассалом Москвы», — отмечает автор материала.

Тридцать лет назад европейские страны подписали Парижскую хартию, которая должна была стать для объединенной Европы началом новой эпохи, напоминает французский журналист. Однако, по его словам, в сложившейся ситуации проигравшей стороной выглядит именно европейская дипломатия.

«На самом деле самые большие победители нынешнего конфликта – Турция и Россия. Они предстают теперь хозяевами регионального миропорядка. Военная помощь и беспилотники Турции, предоставленные Азербайджану, внесли свой вклад в превосходство его сил», — подчеркивает Le Mond.

Комментируя этот материал французского издания в беседе с Baltnews, российский политолог Сергей Марков отмечает, что то положение, в котором оказалась Турция по итогам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, выигрышным назвать нельзя.

Турецкие беспилотники, по его словам, действительно сыграли в военном конфликте большую роль, но купить их можно было в любой стране.

«Я думаю, что Турция передала эти беспилотники почти бесплатно, и это пример не того, как Турция дорвалась к доминированию над Азербайджаном, а то, как Азербайджан использовал Турцию», — объяснил Марков.

В результате урегулирования, которое было достигнуто при посредничестве России, Турция, которая претендовала на участие в мирном процессе, оказалась почти «за бортом». При этом Францию и Соединенные Штаты Америки Россия, по словам политолога, наказала за плохую работу, оставив их полностью за бортом. А Турцию Москва держит на дистанции. Она не допустила Анкару ни до участия в подписании соглашения о прекращении войны, ни до участия в миротворческой операции.

«Именно Россия выступила той силой, которая разработала мирный договор и убедила обе стороны его подписать. Кроме того, Москва подтвердила свое лидерство в регионе и постсоветском пространстве в целом», — добавил Марков.

При этом политолог напомнил, что Франция и США являются вместе с Россией сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), однако не принимают участия в ни в каких процессах.