Гольф, банкеты и стена. Во сколько Трамп обошелся Америке

Американцы платили налоги, чтобы Трамп играл в гольф и вкусно ужинал в Белом доме. А за что еще?

Выборы в США закончились, но действующий президент Дональд Трамп не собирается отдавать победу демократу Джо Байдену, пусть тот и получил 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Нынешний глава Белого дома подает в суды многочисленные иски и заявляет о «беспрецедентных нарушениях».

Многие наблюдатели не были допущены на участки во время подсчета голосов, утверждает Трамп, а почтовое голосование, на котором настояла Демпартия, он называет «фальшивым». Негодование республиканец выражает в Twitter, причем очень эмоционально — прописными буквами. Утверждает, что выиграл он.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Деньги на защиту выборов

Судиться, как известно, дело недешевое — об этом знает и бизнесмен Трамп, на счету которого сейчас $2,5 миллиарда вместо $3,1 миллиарда, задекларированных в начале текущего года. Уйдя «в минус» на $600 миллионов за последний год президентства, бизнесмен решил экономить собственные деньги. За оспаривание итогов выборов в судах заплатят его избиратели.

«Я обещаю вам, что моя команда будет бороться каждую минуту, чтобы защитить честные итоги этих выборов, но мы не можем сделать это в одиночку. Нам нужен каждый патриот, чтобы сделать шаг вперед и убедиться, что у нас есть ресурсы, чтобы продолжать борьбу. Пожалуйста, внесите любую сумму прямо сейчас, чтобы защитить наши выборы», — обращается Трамп через разосланные электронные письма к избирателям, активно жертвующим на благо американской демократии.

Но самое интересное всегда написано мелким шрифтом. В ссылке на «официальный фонд защиты выборов», указанной в письме, говорится: только 60% пожертвованной суммы, до $5000, идет на «спасение выборов». Остальные 40%, до $35 500, — на операционный счет Национального комитета Республиканской партии.

Только после достижения первого максимума один пенни будет поступать на «счет повторного счета» и только после достижения второго максимума пенни поступает на юридический счет республиканского Национального комитета.

«Это настоящая приманка и подмена. Такие запросы по электронной почте нацелены на мелких доноров, поэтому пожертвования подавляющего большинства людей не окажутся на счетах пересчета голосов и не будут использованы для оспаривания выборов», — пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на заявление Пола Райана, вице-президента по политике и судебным разбирательствам в компании Common Cause.

Зачем Трамп решил таким образом помочь Республиканской партии, обеспечив ей на фоне недовольства победой демократа полный кошелек? По версии WP, таким образом он расширяет свое влияние в партии: создаст внутри нее так называемый «комитет политических действий» по борьбе с президентом Байденом, а позже будет использовать собранные деньги для личного обогащения.

Более ранние версии электронных писем «Фонда защиты выборов» указывали, что собранные деньги должны были быть использованы для погашения долга предвыборной кампании миллиардера Трампа.

Деньги на гольф

Поддерживающее демократов издание Washington Post пишет, что Трамп использовал для собственного обогащения даже президентство, так что «нет никаких оснований думать, что поражение на выборах его остановит».

«Он направлял огромные суммы долларов от налогоплательщиков и политических сторонников в свои отели, гольф-клубы и различные объекты недвижимости по всему миру. На протяжении многих лет он использовал свою благотворительность для собственной выгоды, он пользовался благоприятным отношением иностранных правительств, а кредиторы прощали ему сотни миллионов долгов», — сказано в статье WP.

В октябре колумнист The Post Дэвид Фарентхолд утверждал, что содержание Трампа обходится американским налогоплательщикам по меньшей мере в $2,5 миллиона в месяц. Статьи расходов впечатляют: $7000 за ужины, $6000 за цветы, $17 000 ежемесячно за коттедж, до $650 за гостиничные номера и $1000 за напитки для персонала Белого дома.

А в Forbes посчитали, сколько американцы потратили на президентский гольф. За четыре года Трамп сыграл, как минимум, 800 раундов на $142 миллиона средств налогоплательщиков. Для сравнения, Обама сыграл всего 105 раундов.

Деньги на стену от мексиканцев

Стив Бэннон, отвечающий в 2016 году за предвыборную стратегию Трампа, уже попался на обмане вкладчиков. Американцы думали, что жертвуют деньги на строительство стены на мексиканской границе — одно из ключевых обещаний республиканца, обеспечившее ему победу. Итог предсказуем: стену так и не достроили, а Бэннона арестовали на яхте китайского миллиардера — он обвиняется в краже более $1 миллиарда, собранного со сторонников Трампа на проект «Мы строим стену».

Обещанная стена, которая должна была положить конец незаконной миграции и контрабанде наркотиков, на деле поспособствовала гибели людей, разрушению хрупкой экосистемы и подорвала культурный обмен, отмечало издание The Independent в конце октября.

При этом нелегалы никуда не делись — все так же они умудряются пересекать границу, а достаточных ресурсов на стену у США нет. Только смертность среди нелегалов повысилась; забираясь в опасную пустыню, чтобы обойти участок стены, они часто гибнут. Но вряд ли Трамп хотел добиться именно такого эффекта.

«В США из-за риторики президента и богатой истории демонизации латиноамериканцев и мексиканцев стена стала символом, чрезвычайно нагруженным расистским смыслом. <…> Мы наблюдаем серьезные нарушения контактов с многовековой историей», — говорит в комментарии The Independent профессор Калифорнийского университета Крис Цепеда-Миллан.

Несмотря на собранный миллиард, успешно освоенный Бэнноном, деньги на строительство стены Трамп направлял из бюджета Пентагона. Но на 320-километровый проект все равно не хватило.

Не только Трамп

Все американские президенты так или иначе связаны с бизнесом — либо открыто, либо замаскировано, напоминает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Простой» человек стать президентом не может — у кандидата обязательно есть финансовый интерес и даже спонсоры. А Трамп и сам себе спонсор: до президентства его состояние оценивалось в $4,5 миллиарда.

Американские президенты получают материальные «бонусы» как во время своего срока, так и после. Но усиленная критика Трампа со стороны СМИ — инструмент внутриполитической борьбы, уверен политолог. Это не исключает материального интереса Трампа. В этом и его семья играет огромную роль: дочь и зять — в администрации, да и ближайшие друзья там были. Эдакое кумовство на американский манер.

«Вполне возможно, Трамп мог пользоваться положением. Все его существо, вся его натура — бизнесмен. Он не филантроп, не пацифист, прежде всего — бизнесмен. И вся его философия — заключение "большой сделки". Это проходит красной линией через всю его жизнь, через все его книги. Но в этом контексте [обвинений со стороны СМИ, — прим.ред.] понятно, что это инструмент политической борьбы. Попробуйте задать другой вопрос: а что, другие американские президенты во время или после своего президентства разве не обогащались?», — рассказал американист «Политике Сегодня».

Например, экс-президент Барак Обама и его супруга Мишель получили колоссальные гонорары за издание своих мемуаров. Бывшие президенты ездят по всему миру с лекциями и получают астрономические суммы за выступления. Они себе ни в чем не отказывают: это как бы преференция со стороны государства. Это пример обогащения после президентства. А есть и случаи, когда во время.

«Разве Джордж Буш-младший и подконтрольные ему люди, связанные с нефтью, не разбогатели от вторжения в Ирак? На тот момент вице-президентом США был Дик Чейни, руководящий компанией "Халлибертон" — нефтяной компанией, первой получившей заказы на добычу нефти в оккупированном Ираке. Клан Бушей традиционно связан с нефтью», — говорит политолог.

Впрочем, официальные итоги выборов в США еще не подведены. Процесс затянулся из-за упорства Трампа, все еще надеющегося вырвать победу из рук демократа Байдена: республиканец утверждает, что конкуренты «украли выборы» — аналогичный лозунг был у сторонников Хиллари Клинтон, когда та проиграла Трампу четыре года назад. Шансов все меньше, но исход выборов президента США все еще может определить Фемида. Подробнее читайте в нашей статье.