Яндиев задолжал Харитонову миллионы рублей

Российский боец MMA Сергей Харитонов назвал сумму долга экс-бойца UFC Адама Яндиева, который напал на него в "Лужниках", передает RT.

Российский боец MMA Сергей Харитонов назвал сумму долга экс-бойца UFC Адама Яндиева, который напал на него в "Лужниках", передает RT.

Харитонов сообщил, что долг Яндиева значительно превышает два миллиона рублей. Более того, Харитонов заявил, что боец должен деньги не только ему, но и их общему знакомому.

Драка между двумя борцами произошла 13 ноября в Москве. Яндиев напал на Харитонова из-за вопросов по поводу долга. По словам пострадавшего, боец был вооружен кастетом. Дерущихся разнимали прибывшие на место правоохранители. Харитонова госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него перелом носа, сотрясение мозга и другие травмы.