ФАН рассказал о схеме обмана избирателей в США

Выборы президента США оказались непредсказуемыми для аналитиков. Они рассказали, где ошиблись и допустили осечки.

Выборы президента США оказались непредсказуемыми для аналитиков. Они рассказали, где ошиблись и допустили осечки.

Американские аналитики деятельно обсуждают ошибки, которые они допустили при своих подсчетах. Согласно их прогнозам, ожидалось, что Джо Байден безоговорочно победит действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. Но уже на второй день после завершения голосования аналитики признались, что их опросы грешат осечками, сообщает ФАН.

Так, социологические опросы оказались некорректными из-за того, что в них не включили избирателей без высшего образования. Также не правильно были проведены замеры среди сомневающихся избирателей, которые в последний момент приняли решение в пользу Трампа, хотя предполагалось обратное. Да и сама явка избирателей оказалась гораздо выше.

Еще одной ошибкой стали подсчеты пожилых избирателей, которые должны были проголосовать за Байдена. Но и этот прогноз не оправдался.

На государственном уровне прогнозы оказались еще более далеки от реальности. Исследовательские организации завышали прогнозы для Байдена во всех колеблющихся штатах, кроме Аризоны.