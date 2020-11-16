13:18 16 Ноября 2020Общество
Имевшие контакт с COVID-больными могут покинуть самоизоляцию через 14 дней
Роспотребнадзор назвал сроки выхода из самоизоляции лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.
Роспотребнадзор назвал сроки выхода из самоизоляции лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, граждане, контактировавшие с больными COVID-19, смогут закончить самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус.