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13:18   16 Ноября 2020
Общество

Имевшие контакт с COVID-больными могут покинуть самоизоляцию через 14 дней

Имевшие контакт с COVID-больными могут покинуть самоизоляцию через 14 дней

Роспотребнадзор назвал сроки выхода из самоизоляции лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, граждане, контактировавшие с больными COVID-19, смогут закончить самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус.

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#роспотребнадзор #самоизоляция #коронавирус #COVID-19

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