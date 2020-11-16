Москва не будет вводить в регионах локдаун по примеру Бурятии

По словам Дмитрий Пескова, главы регионов могут вводить жесткие ограничительные меры самостоятельно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские губернаторы вправе самостоятельно вводить региональные локдауны. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в понедельник, 16 ноября.

По словам Пескова, единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за коронавируса нет, поскольку динамика заболеваемости в каждом регионе разная. Так политик ответил на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты вслед за Бурятией решатся на локдаун.

«Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», — сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что сегодня «жестким контролем» этой ситуации занимается правительственный штаб. Он также принимает точечные меры по конкретным регионам, где происходят кризисные ситуации.

Ранее в Бурятии с 16 ноября по 30 ноября ввели жесткие ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Глава региона Алексей Цыденов заявил, что меры обусловлены стремлением преломить рост заболеваемости за две недели.

В частности, была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания. Исключение составляет обслуживание навынос без посещения предприятий и доставка заказов. Кроме того, согласно распоряжению, приостановили деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, исключая места питания для работников организаций и в гостиницах.

На утро 16 ноября в Бурятии выявили более 15 тыс. заболевших коронавирусом.