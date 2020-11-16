Коронавирус выявили у певицы Дианы Гурцкой

Член Общественной палаты РФ и заслуженная артистка страны Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Об этом рассказал ее брат и продюсер Роберт Гурцкой.

Член Общественной палаты РФ и заслуженная артистка страны Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Об этом рассказал ее брат и продюсер Роберт Гурцкой.

У российской певицы Дианы Гурцкой обнаружили коронавирус. По словам ее брата, артистка занимается благотворительностью в рамках волонтерских акций ОП РФ, и певицу не удалось уберечь от болезни, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время Гурцкая находится дома под наблюдением медиков, пишет РИА Новости.