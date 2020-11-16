Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Он направил ей телеграмму.

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Он направил ей телеграмму.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Санду в качестве главы государства поспособствует конструктивному развитию отношений между Россией и Молдавией. Это будет отвечать коренным интересам народов обеих стран, уверен Путин. Также президент РФ пожелал Санду успехов, здоровья и благополучия.