Избранный мэр украинского Конотопа Александр Луговой скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Избранный мэр украинского Конотопа Александр Луговой скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Глава города Конотоп Сумской области Украины Александр Луговой умер в результате осложнений после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает "Лента.ру".

"Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью", — поделился украинский депутат Игорь Молоток.