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13:05   16 Ноября 2020
Происшествия

Глава украинского Конотопа умер от осложнений после COVID-19

Глава украинского Конотопа умер от осложнений после COVID-19

Избранный мэр украинского Конотопа Александр Луговой скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Глава города Конотоп Сумской области Украины Александр Луговой умер в результате осложнений после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает "Лента.ру".

"Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью", — поделился украинский депутат Игорь Молоток.

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