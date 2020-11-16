СМИ сообщили о намерении Турции направить военных в Азербайджан

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Азербайджан. Соответствующий документ был направлен в парламент, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Азербайджан. Соответствующий документ был направлен в парламент, передает агентство Anadolu.

В ближайшие дни члены парламента должны заняться рассмотрением указа Эрдогана. В тексте документа ссылаются на условия мирного соглашения по Карабаху, а также на позицию Азербайджана по формированию совместного мониторингового центра Анкары и Москвы на своей территории.

"Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. <...>. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", — отмечается в указе.

Детали миссии и точное количество военного контингента Турции в Азербайджане будут зависеть от решения администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.