12:59 16 Ноября 2020Общество
Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в двух регионах РФ
Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в двух российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в двух российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Рост числа случаев инфекции продолжается в 25 областях страны. Наиболее высокие показатели по распространению коронавируса зафиксированы в Карелии, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе.