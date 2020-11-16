Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в двух регионах РФ

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в двух российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в двух российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Рост числа случаев инфекции продолжается в 25 областях страны. Наиболее высокие показатели по распространению коронавируса зафиксированы в Карелии, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе.