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12:59   16 Ноября 2020
Общество

Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в двух регионах РФ

Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в двух регионах РФ

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в двух российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Рост числа случаев инфекции продолжается в 25 областях страны. Наиболее высокие показатели по распространению коронавируса зафиксированы в Карелии, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе.

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