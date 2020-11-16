Роспотребнадзор: в 25 регионах РФ число больных COVID-19 продолжает расти

Три российских субъекта в настоящий момент находятся в стадии снижения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Три российских субъекта в настоящий момент находятся в стадии снижения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Еще 55 регионов сейчас находятся в стадии стабилизации, 25 — в стадии продолжающегося роста заболеваемости.

Пандемия коронавируса началась после вспышки малоизученного вируса в китайском городе Ухань. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 11 марта официально объявила режим пандемии в мире. Россия в настоящий момент постепенно справляется с распространением заболевания. В этом помогают ограничительные меры, введенные в различных регионах.