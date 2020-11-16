Женские стоны сорвали онлайн-встречу главы района с жителями ХМАО

Ответы на вопросы местных жителей Белого Яра пришлось перенести в чат, отключив все микрофоны.

В Ханты-Мансийском автономном округе онлайн-встречу руководителя муниципалитета с местными жителями сорвали эротичные женские стоны. Об этом сообщил СургутИнформТВ в понедельник, 16 ноября.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в режиме онлайн отвечал на вопросы жителей Белого Яра. Через полчаса обсуждения эпидемиологической обстановки в регионе некий пользователь решил разбавить атмосферу, и конференцию заполнили громкие женские стоны.

Сообщается, что Трубецкой не растерялся и спокойно попросил своего помощника отключить все посторонние шумы. Окончательно помеху удалось устранить после того, как все участники конференции отключили микрофоны. Конференция с местными жителями продолжилась в чате.

Отмечается, что это первый такой случай в истории Югры. Впрочем, в период первой волны пандемии ряд конференций в разных городах России успел пострадать от злоумышленников. В частности, в Саратове девятиклассникам вместо лекции по математики включили фильм для взрослых.