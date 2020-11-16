Борис Джонсон сравнил себя с «собакой мясника»

Премьер-министр Великобритании готов продолжать торговые переговоры с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переносит коронавирус на самоизоляции, заявил о готовности продолжить работу дистанционно с помощью онлайн-трансляций в сервисе Zoom. Глава кабмина заверил в Facebook, что он пребывает в «хорошей форме, как собака мясника» и «полон антителами».

Также Джонсон напомнил о необходимости самоизоляции и призвал граждан « остановить распространение болезни ».

«Неважно, что мы все занимались социальным дистанцированием, неважно, что я в хорошей форме, как собака мясника, и чувствую себя прекрасно, как и многие люди в моих обстоятельствах. И на самом деле не имеет значения, что у меня была болезнь, и я полон антител. Мы должны остановить распространение болезни, и один из способов сделать это сейч ас — само изолироваться в течение 14 дней», — сказал премьер Великобритании.

Как отмечает британская пресса, заявление Джонсона о готовности работать стало ответом на беспокойство общественности о финальной фазе торговых переговоров с ЕС, так как осталось всего несколько дней, чтобы прийти к соглашению перед окончанием переходного периода Brexit. Граждане опасаются, что Великобритания уступит требованиям ЕС в вопросах рыболовства, что приведет к торговле на менее выгодных условиях по правилам ВТО с учетом пошлин и квот.

Ранее у премьера Великобритании конфисковали вино, икру и другие дорогие продукты.