Польша «выстрелила себе в ногу» и обвинила Россию в информационной войне

По версии Варшавы, Москва виновата в том, что создает неправильный образ польского государства в глазах Евросоюза.

Россия постоянно лжет и пытается создать вокруг Польши «отрицательный образ» для других стран Евросоюза. Такое мнение польскому изданию высказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он назвал действия Москвы «самой большой угрозой» для Варшавы, которая стала жертвой «манипуляций» со стороны РФ.

«Самая большая угроза для Польши – это деятельность РФ, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада. Она сознательно и цинично врет для того, чтобы достичь своих целей, а одновременно – навредить нам. <…> Дезинформационная деятельность России – это элемент более широко набора инструментов, который Россия использует против Польши», — заверил Жарин.

По мнению представителя спецслужб, Польша является самой важной страной на восточном фланге Североатлантического альянса. Именно поэтому Москва якобы пытается расширить свое влияние в этом регионе, проводя «военные провокации, разведывательные операции и агрессивные дипломатические выпады».

На заявление Жарина ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На своей странице в Facebook она вспомнила и про оскверненные памятники советским воинам-освободителям в Польше, и про переписывание итогов Второй мировой войны со стороны представителей Варшавы.

«Да побойтесь Бога, Станислав [Жарин]. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. <…> Если Вы заботитесь о международном образе Польши, то находите и наказывайте тех, кто оскверняет расположенные на территории страны захоронения и памятники воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма», — подчеркнула Захарова.

Научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич подтвердил: единственная страна, которая ведет «информационную войну» против Польши, это сама Польша. За последние несколько лет партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского стала инициатором целого ряда проблем, которые «свалились на голову» Варшавы.

«Я думаю, что Польша сама прекрасно справляется с созданием своего негативного образа в глазах мирового сообщества. Россия ей для этого не нужна. Когда политики из правящей партии "Право и справедливость" пролоббировали и приняли законодательство об абортах, которое вызвало массовые протесты, о России никто не вспоминал. Это сделали польские политики, а на улицы вышли польские граждане», — напомнил эксперт.

Речь идет о серии антиправительственных протестов под общим лозунгом «Wypierdalać!» (цензурный вариант – «уходите»), которые до сих пор продолжаются в Польше. Начались они из-за того, что депутаты парламента от «Права и справедливости» обратилась к Конституционному суду страны с просьбой запретить аборты по причине патологии плода, обнаруженной до 12 недели. Суд одобрил инициативу и с 22 октября 2020 года аборты в Польше стали незаконными.

К этой проблеме добавилось и недовольство местных фермеров, которые с конца сентября протестуют против закона о защите животных. Он подразумевает запрет на разведение пушных животных (кроме кроликов) ради получения меха и ограничение ритуального убоя на предприятиях мясной промышленности (речь идет о халяльном и кошерном мясе). Власти смогут контролировать обязательные комфортные условия содержания животных, что серьезно повысит расходы фермеров.

К «Wypierdalać!» присоединилась также таксисты (недовольны конкуренцией между нелегалами и водителями Uber).

Не стоит забывать и о консервативной политике президента страны Анджея Дуды. В одной из речей он сравнил представителей сексуальных меньшинств с коммунистами, ведь обе эти идеологии «разрушительны для человека». На церемонию инаугурации Дуды в августе 2020 года некоторые парламентарии в качестве протеста пришли в масках, раскрашенных под цвета ЛГБТ-флага.

Все эти проблемы говорят о том, что «негативный образ» и недовольства поляков вызваны, в первую очередь, политикой правящей верхушки, указал Межевич. Говорить об «информационной войне» со стороны других государств Польше не пристало, ведь никто, кроме местного правительства, не виноват в проблемах государства.

«Польша скоро будет считаться в Брюсселе "больным человеком Европы". Потому что польские представления о демократии и брюссельские представления о демократии не соответствуют друг другу. И Россия здесь не при чем. Мы в Европейский Союз не входим, на зону евро не претендуем. У нас своя жизнь, а вот у Польши не своя. Польша умудряется состоять в ЕС и постоянно создавать проблемы для этого союза», — добавил ученый.

Собеседник «Политики Сегодня» подытожил, что для России партнерами «по рангу» можно считать Китай, США, Великобританию и Германию. Польская республика в экономическом и геополитическом отношении не представляет для Москвы серьезного интереса. Это государство «второго, а, скорее даже, третьего плана», заключил Межевич.

Протесты в Польше против действующей власти до сих пор продолжаются. В День независимости страны 11 ноября тысячи человек приняли участие в марше, который пыталась разогнать полиция. Правоохранители применяли слезоточивый газ, десятки человек задержали.