Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:41   16 Ноября 2020
Армия

Тегеран сообщил о выводе иностранных боевиков с территории Карабаха

Тегеран сообщил о выводе иностранных боевиков с территории Карабаха

Иностранные боевики покинули территорию Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана в понедельник, 16 ноября.

В период эскалации конфликта в Карабахе неоднократно заявлялось, что турецкие власти перебрасывали в Баку сирийских наемников для участия в боях на стороне азербайджанской армии.

Данные сведения подтверждались руководством Армении и Карабаха, а также международными СМИ, зарубежными правозащитными организациями и представителями властей САР, России, Франции и США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#иран #карабах #наемники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров