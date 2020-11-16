12:41 16 Ноября 2020Армия
Тегеран сообщил о выводе иностранных боевиков с территории Карабаха
Иностранные боевики покинули территорию Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана в понедельник, 16 ноября.
Иностранные боевики покинули территорию Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана в понедельник, 16 ноября.
В период эскалации конфликта в Карабахе неоднократно заявлялось, что турецкие власти перебрасывали в Баку сирийских наемников для участия в боях на стороне азербайджанской армии.
Данные сведения подтверждались руководством Армении и Карабаха, а также международными СМИ, зарубежными правозащитными организациями и представителями властей САР, России, Франции и США.