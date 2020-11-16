Тегеран сообщил о выводе иностранных боевиков с территории Карабаха

Иностранные боевики покинули территорию Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана в понедельник, 16 ноября.

Иностранные боевики покинули территорию Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана в понедельник, 16 ноября.

В период эскалации конфликта в Карабахе неоднократно заявлялось, что турецкие власти перебрасывали в Баку сирийских наемников для участия в боях на стороне азербайджанской армии.

Данные сведения подтверждались руководством Армении и Карабаха, а также международными СМИ, зарубежными правозащитными организациями и представителями властей САР, России, Франции и США.