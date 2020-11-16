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12:41   16 Ноября 2020
Политика

Додон поздравил своего оппонента с победой на выборах в Молдавии

Додон поздравил своего оппонента с победой на выборах в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера страны Майю Санду с победой во втором туре президентской гонки.

Решающий тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье. В ходе голосования гражданам республики предстояло определить, кто из двух кандидатов будет управлять страной в течение следующих четырех лет. Главным оппонентом на президентских выборах для бывшего премьера страны Майи Санду стал действующий президент Игорь Додон, который баллотировался на второй срок.

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#выборы #додон #санду

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