Додон поздравил своего оппонента с победой на выборах в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера страны Майю Санду с победой во втором туре президентской гонки.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера страны Майю Санду с победой во втором туре президентской гонки.

Решающий тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье. В ходе голосования гражданам республики предстояло определить, кто из двух кандидатов будет управлять страной в течение следующих четырех лет. Главным оппонентом на президентских выборах для бывшего премьера страны Майи Санду стал действующий президент Игорь Додон, который баллотировался на второй срок.