Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:35   16 Ноября 2020
Политика

Додон оспорит итоги выборов президента Молдавии

Додон оспорит итоги выборов президента Молдавии

Действующий президент Республики Молдавия Игорь Додон прокомментировал итоги президентской гонки, прошедшей в стране.

Согласно тексту сообщения, политик намерен оспорить результаты президентских выборов в суде.

Решающий тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье. В ходе голосования гражданам республики предстояло определить, кто из двух кандидатов будет управлять страной в течение следующих четырех лет. Главным оппонентом на президентских выборах для Майи Санду стал действующий президент Игорь Додон, который баллотировался на второй срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выборы #молдавия #додон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров