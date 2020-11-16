12:35 16 Ноября 2020Политика
Додон оспорит итоги выборов президента Молдавии
Действующий президент Республики Молдавия Игорь Додон прокомментировал итоги президентской гонки, прошедшей в стране.
Действующий президент Республики Молдавия Игорь Додон прокомментировал итоги президентской гонки, прошедшей в стране.
Согласно тексту сообщения, политик намерен оспорить результаты президентских выборов в суде.
Решающий тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье. В ходе голосования гражданам республики предстояло определить, кто из двух кандидатов будет управлять страной в течение следующих четырех лет. Главным оппонентом на президентских выборах для Майи Санду стал действующий президент Игорь Додон, который баллотировался на второй срок.