Срок гарантии на технику может увеличиться до трех лет в России

Жители России могут получить право требовать ремонт или замену техники в течение трех лет. Соответствующее предложение выдвинули депутаты Госдумы, передает NEWS.ru.

Жители России могут получить право требовать ремонт или замену техники в течение трех лет. Соответствующее предложение выдвинули депутаты Госдумы, передает NEWS.ru.

Запрос с инициативой об увеличении гарантийного срока на технику главе Роспотребнадзора Анне Поповой направил депутат Госдумы Алексей Кобилев.

В течение срока гарантии магазин или изготовитель несет ответственность за безопасность продукции и при необходимости делает ее ремонт или замену. Однако производители могут искусственно сокращать срок службы техники, чтобы нарастить продажи и сэкономить на масштабах производства, заявил парламентарий.

Если инициатива будет одобрена, жители России смогут требовать ремонт или замену бытовой техники в течение трех лет с момента приобретения товара. В настоящий момент производители самостоятельно устанавливают гарантийный срок, что позволяет им конкурировать между собой, отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.