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12:21   16 Ноября 2020
Общество

Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих до 1 апреля

Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих до 1 апреля

Систему управления в России необходимо оптимизировать. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих в рамках трехмесячной реформы. Оптимизация должна начаться 1 января и завершиться 1 апреля. Такое предложение министр выдвинул на открытии совещания с вице-премьерами 16 ноября. По словам Мишустина, в кабмине уже обсуждали административную реформу, но сроки ее проведения откладывали.

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#реформа #госслужащие #мишустин

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