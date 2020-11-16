Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих до 1 апреля

Систему управления в России необходимо оптимизировать. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Систему управления в России необходимо оптимизировать. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих в рамках трехмесячной реформы. Оптимизация должна начаться 1 января и завершиться 1 апреля. Такое предложение министр выдвинул на открытии совещания с вице-премьерами 16 ноября. По словам Мишустина, в кабмине уже обсуждали административную реформу, но сроки ее проведения откладывали.