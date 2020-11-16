11:58 16 Ноября 2020Политика
Около 80% полномочий главы Белоруссии могут быть переданы кабмину
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 70-80% полномочий лидера страны могут быть переданы кабмину, пишет БелТА.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 70-80% полномочий лидера страны могут быть переданы кабмину, пишет БелТА.
По его словам, полномочия белорусского президента могут быть переданы парламенту, правительству и другим структурам.
"Я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности", — заявил глава Белоруссии.
Кроме того, Лукашенко добавил, что общество республики требует перераспределения президентских полномочий и реформы Конституции Белоруссии.