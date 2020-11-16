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11:58   16 Ноября 2020
Политика

Около 80% полномочий главы Белоруссии могут быть переданы кабмину

Около 80% полномочий главы Белоруссии могут быть переданы кабмину

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 70-80% полномочий лидера страны могут быть переданы кабмину, пишет БелТА.

По его словам, полномочия белорусского президента могут быть переданы парламенту, правительству и другим структурам.

"Я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности", — заявил глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко добавил, что общество республики требует перераспределения президентских полномочий и реформы Конституции Белоруссии.

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#правительство #белоруссия #лукашенко

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