СК проверит обстоятельства трагической гибели омского врача

Следователи проведут проверку гибели омского врача, разбившегося при падении с 11 этажа.

Следователи проведут проверку гибели омского врача, разбившегося при падении с 11 этажа.

Трагическая смерть медработника из Омска, обнаруженного мертвым под окнами многоэтажного дома, будет проверена в Следственном комитете РФ по Омской области, сообщается на официальном сайте СК.

Как стало известно ранее, тело 37-летнего врача было обнаружено возле дома №1 на Новороссийской улице в Омске, с характерными для падения с высоты телесными повреждениями. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают все версии случившегося, однако распространившуюся в СМИ криминальную версию гибели омича опровергают как характер повреждений мужчины, так и записи с камер видеонаблюдения.

Проверка смерти врача продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.