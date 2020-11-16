11:50 16 Ноября 2020Происшествия
Главный следователь по делу о гибели киевлян на Майдане умер от COVID-19
Следователь Андрей Ена, занимавшийся делом о гибели протестующих киевлян в 2014 году, скончался от коронавирусной инфекции.
Следователь Андрей Ена, занимавшийся делом о гибели протестующих киевлян в 2014 году, скончался от коронавирусной инфекции.
Смерть ключевого следователя по делу о гибели митингующих в центре украинской столицы в 2014 году подтвердили на странице официального аккаунта Адвокатской совещательной группы в Facebook.
"11 ноября от коронавируса умер следователь по делам "майдана" Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", — сообщается в публикации.