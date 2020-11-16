Главный следователь по делу о гибели киевлян на Майдане умер от COVID-19

Следователь Андрей Ена, занимавшийся делом о гибели протестующих киевлян в 2014 году, скончался от коронавирусной инфекции.

Следователь Андрей Ена, занимавшийся делом о гибели протестующих киевлян в 2014 году, скончался от коронавирусной инфекции.

Смерть ключевого следователя по делу о гибели митингующих в центре украинской столицы в 2014 году подтвердили на странице официального аккаунта Адвокатской совещательной группы в Facebook.