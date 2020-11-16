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11:50   16 Ноября 2020
Происшествия

Главный следователь по делу о гибели киевлян на Майдане умер от COVID-19

Главный следователь по делу о гибели киевлян на Майдане умер от COVID-19

Следователь Андрей Ена, занимавшийся делом о гибели протестующих киевлян в 2014 году, скончался от коронавирусной инфекции.

Смерть ключевого следователя по делу о гибели митингующих в центре украинской столицы в 2014 году подтвердили на странице официального аккаунта Адвокатской совещательной группы в Facebook.

"11 ноября от коронавируса умер следователь по делам "майдана" Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", — сообщается в публикации.

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#украина #майдан #следователь #коронавирус #COVID-19 #Ена

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