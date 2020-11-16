Политолог Безпалько рассказал о политике Майи Санду по отношению к России

Молдавия будет вести более антироссийскую политику после победы Майи Санду на президентских выборах. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Молдавия будет вести более антироссийскую политику после победы Майи Санду на президентских выборах. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, победа Санду на выборах приведет к перестроению политики Молдавии на "антироссийские рельсы". Безпалько уточнил, что экс-премьер зависит от прозападных политических сил. Президентство Санду повлияет на экономические отношения Кишинева и Москвы. Изменения коснутся режима пребывания гостевых рабочих на территории России, добавил Безпалько.

Эксперт напомнил, что за последние годы в отношениях России и Молдавии не было прорыва. Кишинев желал получить льготы и преференции в экономической сфере от РФ.