Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:45   16 Ноября 2020
Политика

Политолог Безпалько рассказал о политике Майи Санду по отношению к России

Политолог Безпалько рассказал о политике Майи Санду по отношению к России

Молдавия будет вести более антироссийскую политику после победы Майи Санду на президентских выборах. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, победа Санду на выборах приведет к перестроению политики Молдавии на "антироссийские рельсы". Безпалько уточнил, что экс-премьер зависит от прозападных политических сил. Президентство Санду повлияет на экономические отношения Кишинева и Москвы. Изменения коснутся режима пребывания гостевых рабочих на территории России, добавил Безпалько.

Эксперт напомнил, что за последние годы в отношениях России и Молдавии не было прорыва. Кишинев желал получить льготы и преференции в экономической сфере от РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #молдавия #санду

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров