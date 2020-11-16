Российские миротворцы начали разминирование Лачинского коридора

Ведется разминирование Лачинского коридора, который связывает Армению и Карабах. Об этом сообщил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ Алексей Полюхович.

Ведется разминирование Лачинского коридора, который связывает Армению и Карабах. Об этом сообщил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ Алексей Полюхович.

Минобороны РФ распространило видео, где Полюхович доложил обстановку на дороге между Арменией и Нагорным Карабахом. Военнослужащие РФ начали разминирование Лачинского коридора, дорогу чистят от взрывоопасных предметов. Происходит обмен телами погибших.

Полюхович подтвердил готовность российских миротворцев к обеспечению безопасности колонн, которые возвращаются в Нагорно-Карабахскую Республику. Дорогу готовят к возвращению беженцев в Степанакерт.

Российские миротворцы уже сопроводили несколько колонн с беженцами, которым удалось вернуться домой.