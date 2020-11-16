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11:21   16 Ноября 2020
Политика

Санду победила на президентских выборах в Молдавии с 57,75% голосов

Санду победила на президентских выборах в Молдавии с 57,75% голосов

Глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила на выборах президента Молдавии с 57,75% голосов избирателей, сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

Уточняется, что молдавский ЦИК завершил подсчет голосов избирателей, в том числе на участках за рубежом. Кроме того, на второй президентский срок баллотировался действующий лидер страны Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25%.

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#выборы #молдавия #санду

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