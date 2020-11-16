11:21 16 Ноября 2020Политика
Санду победила на президентских выборах в Молдавии с 57,75% голосов
Глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила на выборах президента Молдавии с 57,75% голосов избирателей, сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.
Глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила на выборах президента Молдавии с 57,75% голосов избирателей, сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.
Уточняется, что молдавский ЦИК завершил подсчет голосов избирателей, в том числе на участках за рубежом. Кроме того, на второй президентский срок баллотировался действующий лидер страны Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25%.