Санду победила на президентских выборах в Молдавии с 57,75% голосов

Глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила на выборах президента Молдавии с 57,75% голосов избирателей, сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

Глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила на выборах президента Молдавии с 57,75% голосов избирателей, сообщил ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

Уточняется, что молдавский ЦИК завершил подсчет голосов избирателей, в том числе на участках за рубежом. Кроме того, на второй президентский срок баллотировался действующий лидер страны Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25%.