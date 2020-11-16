Молдавский премьер поздравил Санду с победой на выборах лидера страны

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил с победой на выборах главы страны кандидата Майю Санду. Об этом он сообщил в Facebook.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил с победой на выборах главы страны кандидата Майю Санду. Об этом он сообщил в Facebook.

Уточняется, что он поблагодарил ЦИК Молдавии и всех госслужащих, обеспечивающих хорошее проведение выборов. Помимо этого, Кику призвал молдавских политиков прекратить делать громкие высказывания и вернуться к работе для решения стоящих перед государством проблем, пишет ТАСС.

"Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны", — написал премьер-министр страны.

Глава партии "Действие и солидарность" ранее уже объявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, сообщал телеканал "360".