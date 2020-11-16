Встреча Матвиенко с главой ПАСЕ отменена

Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса отменена, сообщила пресс-служба Совфеда.

Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса отменена, сообщила пресс-служба Совфеда.

Уточняется, что на прошлой неделе пресс-служба Совета Федерации сообщила о том, что состоится встреча Матвиенко и Дамса. Помимо этого, в сообщении сказано, что причины отмены встречи не называются.

Ранее сообщалось, что встреча Матвиенко и главы ПАСЕ состоится 16 ноября в Москве.