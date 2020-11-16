11:04 16 Ноября 2020Политика
Встреча Матвиенко с главой ПАСЕ отменена
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса отменена, сообщила пресс-служба Совфеда.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса отменена, сообщила пресс-служба Совфеда.
Уточняется, что на прошлой неделе пресс-служба Совета Федерации сообщила о том, что состоится встреча Матвиенко и Дамса. Помимо этого, в сообщении сказано, что причины отмены встречи не называются.
Ранее сообщалось, что встреча Матвиенко и главы ПАСЕ состоится 16 ноября в Москве.