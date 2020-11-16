Молдавия взяла курс на Запад

Политолог допустил, что сторонники проигравшего президента Додона могут выйти на улицы.

Молдавия сделала свой выбор: страна берет курс на Запад, ведь после второго тура президентских выборов победила лидер оппозиционной проевропейкой партии «Действие и солидарность» Майя Санду. По результатам обработки 97% бюллетеней, ее поддержали 53,3% избирателей, а действующего президента Игоря Додона 46,6%.

На первом круге выборов Додон побеждал, но за несколько часов Санду удалось обогнать оппонента на три с половиной пункта (36,1% против 32,6%). В этом ей помогла молдавская диаспора в Европе. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин ранее выразил мнение, что только благодаря этим людям Санду тогда одержала сомнительную победу.

Теперь она стала президентом Молдавии, а Игорь Додон, правивший с 2016 года, отходит от дел. Перед уходом он предупредил сограждан, что устраивать беспорядки и протесты не стоит, потому стране уже «достаточно грязи». Однако подчеркнул, что большинство жителей государства проголосовали именно за него:

«Я оптимистично отношусь к результатам этих выборов. Наши расчеты показывают, что мы ведем к довольно большой разнице, без голосования диаспоры и приднестровского региона. <…> Но мы все должны проявить ответственность. Было много ненависти, я бы сказал, борьба на пределе, но все, выборы завершены. Я призываю всех к миру, тишине и спокойствию», — сказал Додон на первой пресс-конференции после закрытия избирательных участков.

Партия социалистов, которую возглавляет уже бывший глава государства, еще не сказала последнее слово, ведь Молдавия – парламентская страна, и возможности президента здесь ограничены. Но выборы в парламент пройдут уже в следующем году, а пока нужно внимательно следить за обстановкой на улицах, считает генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов.

По его мнению, локальные протесты и митинги в поддержку Додона действительно возможны, ведь на территории постсоветских стран беспорядки после выборов за последние полгода стали своеобразным трендом. Впрочем, говорить о массовом характере таких волнений именно в Молдавии не приходится.

«Часть какой-то публики действительно может подняться за Игоря Додона, все-таки человек не один год находился у власти. У него неплохое влияние, большое количество элит готово в него играть. К тому же и разрыв между Додоном и Санду не больше 15%. Финальные проценты Санду дала молдавская диаспора, это может не устраивать условную "команду Додона". Поэтому допускаю, что попытки устроить какие-то движения в стране будут», — заявил эксперт.

По словам Маркелова, у этого «уставшего государства» нет сил на масштабный протест. Признать выборы нелегитимными тоже не получится, явка превысила 52%. А организовывать протесты с такой явкой и результатами – это «дорогое удовольствие», уверен специалист.

«Россия точно не будет вмешиваться в эту историю, потому что далековато. Общей границы у нас нет. А страны Европы очень быстро признают эти выборы легитимными, ведь именно они и финансировали компанию Майи Санду. Основные спонсоры там: Румыния, Германия, Финляндия с Норвегией. И американцы немного подкинули. Поэтому попытки сторонников Додона поднять бунт против этих выборов будут обречены на провал», — добавил Маркелов.

Отныне политический вектор Молдавии сдвигается к Европе, подчеркнул политолог. Страна пошла «нероссийским путем», попав под руководство Санду. Это может активировать давно замороженный конфликт, связанный с Приднестровьем. Миротворцев из России, находящихся там по сей день, лидер «Действия и солидарности» совсем не жалует.

«Молдавия уходит. Теперь она будет ориентироваться на Запад, как это делает Украина. Только быстрее, потому что Молдавия очень компактная страна, ее можно очень быстро привести в порядок. Санду – это абсолютно проевропейский политик, она полжизни провела вне Молдавии. Она сделает все, чтобы повести страну в том же направлении. И ее поддержат, потому что примерно половина жителей страны гарантировано хотят кардинальных преобразований», — заключил Маркелов.

Майя Санду входила в состав молдавского отделения «Фонда Сороса», который принадлежит американскому олигарху Джорджу Соросу. «Политика Сегодня» ранее писала, как империя этого «международного сторонника демократических идеалов и целей» вмешалась в дела многих государств.