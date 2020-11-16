В России зафиксировали 22 778 новых случаев коронавируса за последние сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России сообщил о регистрации 22 778 новых случаев COVID-19 на территории 85 регионов страны.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России сообщил о регистрации 22 778 новых случаев COVID-19 на территории 85 регионов страны. Такое число заболевших выявлено в стране впервые. Накануне было зарегистрировано 22 572 случая.

Из выявленного за последние сутки числа новых случаев инфекции 24,8% не имели характерной симптоматики заболевания, заявили в оперативном штабе. Всего за время пандемии COVID-19 подхватили 1 948 603 россиянина.

Медики зафиксировали еще 303 летальных исхода, в общей сложности ушли из жизни 33 489 пациентов. По состоянию на 16 ноября поборовшими заболевание числятся 1 453 849 человек. Повторный отрицательный тест на коронавирус за последние сутки получили 13 864 гражданина.