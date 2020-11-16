В Перми умерла балетмейстер-постановщик известного театра Панфилова

Балетмейстер-постановщик театра "Балет Евгения Панфилова" Наталья Масленникова умерла в Перми в результате сердечного приступа.

Балетмейстер-постановщик театра "Балет Евгения Панфилова" Наталья Масленникова умерла в Перми в результате сердечного приступа.

Артистка скоропостижно скончалась в ночь на 15 ноября.Об этом сообщила дочь Евгения Панфилова Арина на странице "ВКонтакте". Она отметила, что Масленникова входила в основной состав балета Панфилова при его жизни и была звездой первого состава.

После убийства всемирно известного балетмейстера в 2002 году Масленникова была главным хранителем его танцевальных партитур. Благодаря ее кропотливой работе были реставрированы многие знаменитые спектакли Панфилова.

Наследница хореографа с сожалением добавила, что с уходом Натальи Масленниковой прервалась еще одна нить, которая связывала коллектив театра с наследием Евгения Панфилова. Дата и место прощания с балетмейстером будут известны позднее.