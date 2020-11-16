Пашинян заявил, что не собирается развязывать гражданскую войну в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается развязывать гражданскую войну в республике после действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается развязывать гражданскую войну в республике после действий в Нагорном Карабахе.

По словам Пашиняна, вернувшиеся из Карабаха военнослужащие захотели встретиться с ним. В результате этой встречи станет понятно, что военно-политическое руководство Армении не было втянуто в "предательские игры", в частности, по вопросам сдачи Азербайджану города Шуши и некоторых районов республики, добавил он.

Эти военные возвращаются в Ереван без оружия, поэтому все разговоры о гражданской войне в Армении являются манипуляцией, подчеркнул Пашинян.