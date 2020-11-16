Президент США рассказал о нарушениях Конституции в период выборов

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал о беспрецедентных нарушениях Конституции на выборах. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте главы Белого дома.

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал о беспрецедентных нарушениях Конституции на выборах. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте главы Белого дома.

По его словам, американские СМИ не дают возможность показать нарушения основного закона, которые допустил кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден. В сообщении он отметил, что многие наблюдатели не были допущены в помещения для подсчета результатов. Также миллионы голосов засчитали оппоненту после завершения избирательного процесса, добавил президент.

Трамп ранее заявил, что его команда подаст иски в суд, чтобы показать неконституционность выборов. Многие люди по всей стране обращаются с жалобами об ужасных нарушениях голосования, добавил глава государства.