Пашинян сообщил о нескольких сотнях военных, пропавших без вести в Карабахе

Несколько сотен военнослужащих Вооруженных сил Армении пропали без вести за время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал глава правительства республики Никол Пашинян.

Несколько сотен военнослужащих Вооруженных сил Армении пропали без вести за время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал глава правительства республики Никол Пашинян.

Глава НКР Араик Арутюнян в понедельник сообщил, что с территории Карабаха вывезли 150 тел армянских военнослужащих.

«Хотя мы смогли спасти часть родины и тысячи жизней, однако понесли большие человеческие и территориальные потери, о чем в очередной раз свидетельствуют вывезенные в эти дни с подступов к Шуши тела 150 армянских военнослужащих", - написал Арутюнян на своей странице в социальной сети.

Глава НКР призвал жителей Карабаха и Армении проявить "национальное и государственное здравомыслие" на фоне угроз внутренней стабильности.