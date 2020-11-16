Макрон обвинил Совбез ООН в неэффективности

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью западному изданию раскритиковал Совет Безопасности ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью западному изданию раскритиковал Совет Безопасности ООН.

Глава государства заявил, что в ООН не прикладывают достаточно усилий для урегулирования кризисных ситуаций.

"Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", — сказал он.

На фоне неэффективной работы важных организаций, по мнению политика, необходимо проводить своевременную модернизацию действующих международных структур. Кроме того французский лидер подчеркнул, что с его стороны прикладывается максимум усилий для формирования сильной в политическом отношении Европы.