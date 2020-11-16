Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:08   16 Ноября 2020
Политика

Макрон обвинил Совбез ООН в неэффективности

Макрон обвинил Совбез ООН в неэффективности

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью западному изданию раскритиковал Совет Безопасности ООН.

Глава государства заявил, что в ООН не прикладывают достаточно усилий для урегулирования кризисных ситуаций.

"Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", — сказал он.

На фоне неэффективной работы важных организаций, по мнению политика, необходимо проводить своевременную модернизацию действующих международных структур. Кроме того французский лидер подчеркнул, что с его стороны прикладывается максимум усилий для формирования сильной в политическом отношении Европы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#совбез #оон #Маркон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров