Хочет как в Европе. Что известно о новом президенте Молдавии Майе Санду

Первая женщина-президент страны называет себя карьеристкой, миротворцев Приднестровья — «российскими военными» и обещает победить коррупцию.

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии с 57,7% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона — 42,2%. О результатах объявил замглавы местного ЦИК после обработки всех бюллетеней второго тура.

Экс-премьер Санду возглавляет проевропейскую партию «Действие и солидарность» и считает, что евроинтеграция Молдавии — единственный верный путь для развития страны. Основной ее политической повесткой является борьба с коррупцией.

«Ну, мы видим европейскую модель развития как самую, не знаю, близкую к нам. <…> Мы хотим, чтобы у нас было государство, которое не допускает коррупцию. <...> Мы хотим вступать в ЕС. Мы понимаем, что это не легкий процесс. Для нас важен и процесс. Мы не знаем, когда это произойдет», — сказала Санду в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Несмотря на неопределенность в европейском будущем Молдавии, популистскую риторику Санду многие молдаване оценили. Абсолютное большинство представителей молдавской диаспоры в Евросоюзе проголосовали за нее, а вот для приднестровцев, голосующих в основном за Додона, выборы прошли не так гладко — сторонники Санду и националисты блокировали им доступ к избирательным участкам.

Традиционно, европейский курс постсоветской страны полностью исключает какие бы то ни было напоминания о совместном прошлом с Россией. Санду выступает против возврата в сетку вещания российских телепрограмм — считает, что молдаване больше остальных подвержены «российской пропаганде», ратует за объединение Молдавии с Румынией (член ЕС с 2007 года), ужесточение политики в отношении русскоязычного Приднестровья и вывод оттуда российских миротворцев, которых показательно называет исключительно «российскими военными».

Санду убеждает: ее намерения прозрачны и благородны, а коррупция в стране точно будет побеждена. На вопрос журналиста Гордона: «Вы можете дать какую-то гарантию, что в случае избрания вас на пост президента, вы обеспечите старикам нормальную защищенную старость, а молодежи — перспективу?» политик отвечает однозначно.

«Я хочу опять повторить, что я честный человек. <…> Я хочу, чтобы мы построили хорошее государство. Я не говорю, что все изменится за день или за четыре месяца. Потому что проблем очень много. Я знала и до того, как я стала премьер-министром, но даже меня шокировал уровень коррупции: то, что мы находили в каждом государственном предприятии, в каждой государственной организации», — заявила Санду.

Но поводов для критики Санду немало. На родине ей припоминают опосредованную причастность к знаменитому банковскому скандалу с похищенным миллиардом долларов из банков Молдавии, работу в Вашингтоне, отзыв критически важного для молдавской экономики законопроекта и недостаточно хорошую работу на посту премьер-министра.

От студентки Гарварда до министра образования

Будущая первая женщина-президент Молдавии родилась в 1972 году в селе Рисипень Молдавской ССР. Мама — учительница, папа — директор крупного свиноводческого комплекса. В 1989 году поступила в Академию экономического образования Молдавии, а в 1994 получила диплом и сразу стала главным специалистом Отдела сотрудничества с ЕС и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Министерства экономики Молдавии.

После серьезного для выпускницы назначения карьера стремительно пошла вверх. В 1997 году 25-летняя Майя Санду становится и. о. заместителя главного Управления по сотрудничеству с международными экономическими организациями. Далее — экономист в представительстве Всемирного банка в Кишиневе, координатор Программы ООН по развитию в Молдавии, консультант по реформе центрального публичного управления…

В 2010 году Санду окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди, и тогда же нашла работу в США — стала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Кстати, политик не замужем и пока не собирается: говорит, ищет «доброго, со своими ценностями, с общими интересами и чтобы не боялся женщин-карьеристок». Детей у нее нет. В этом еще одно отличие ее от семьянина и поборника традиционных ценностей Додона.

После окончания Гарварда в 2012-м году Санду стала министром образования республики и провела свою первую реформу. Не всем понравилось «как в Европе»: буквенная система оценок на американский манер, усиленный контроль сдачи госэказменов в вузах — под камерами и с металлоискателями, исключение русского языка из обязательной школьной программы, зато обязательный английский.

С закупкой камер для вузов произошла интересная история. Тогда еще прокурор Кишинева Иван Дьяков заявил, что Санду приобрела китайские видеокамеры по цене немецких. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре его закрыли.

«Не государство ворует, уважаемая г-жа Майя. Мошенники воруют у государства. Вы помните, сколько вы заплатили за китайские видеокамеры, чтобы контролировать экзамены на степень бакалавра, покупая их по цене тех, которые сделаны в Германии? Трижды вы откладывали аукцион, пока не выиграла надлежащая компания…Все так делают, не так ли? Я признаю, я виновен. Я закрыл это дело…» — написал экс-прокурор в Facebook.

От премьер-министра до президента

С июня по ноябрь 2019 года Санду была премьер-министром Молдавии. На этом посту она предлагала объединить страну с Румынией через референдум. Президент Додон предупредил: идея рискует привести к гражданской войне — ряд регионов, в том числе Гагаузская автономия и Приднестровье, категорически против этого.

Премьер Санду буквально через неделю после вступления в должность поехала в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить работу совместных пограничных постов на приднестровском сегменте границы Молдавии с Украиной.

В то же время Санду «воевала» с олигархом и политиком Владимиром Плахотнюком, до недавнего времени главой «Демократической партии Молдовы», вице-председателем парламента до 2013 года и депутатом до 2015 года. Он «под проевропейскими лозунгами» обворовывал страну, заявляла Санду.

«Он обязательно вернется. В молдавскую тюрьму. Как только мы сформируем независимую прокуратуру и судебные органы, Плахотнюк и его окружение попадут под их пристальное внимание», — заявляла тогда премьер.

Но Плахотнюк не вернулся. По сей день он проживает в США, точнее — в Майями. По информации посольства США в Кишиневе, олигарх действительно находится в Америке, но проходит через процесс депортации, «включая апелляции, что может занимать долгое время».

На посту премьер-министра Санду не смогла предотвратить и продажу аэропорта Кишинева, который перестал быть государственной собственностью. Тогда политик заявила, что решение этой проблемы не за правительством, а за Антикоррупционной прокуратурой.

Санду же была озабочена внешнеполитическими вопросами: настаивала на выводе «российской армии» (имеются в виду миротворцы РФ в Приднестровье) из республики и спешила на встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Буквально через месяц — встреча с вице-президентом США Майком Пенсом. Тогда же состоялось заседание ассоциации «Европейский Союз — Молдова» в Брюсселе, при участии Санду.

Тотальное невнимание к внутренней политике страны стало очевидным: Додон раскритиковал работу правительства и настоял на кадровых перестановках. Парламент же выразил правительству Санду вотум недоверия. И вот, став президентом, экс-премьер припомнит депутатам былые обиды.

«Если я стану президентом, я найду законные способы, чтобы распустить парламент, чтобы депутаты работали на благо людей», — заявила Санду на брифинге 9 ноября.

В 2020 году критиковали Санду и за неоднократные отзывы законопроекта об обязательстве супермаркетов закупать 50% продукции Молдовы. Она ссылалась на негативную реакцию со стороны Евросоюза — там молдавский протекционизм никому не понравился.

Мнение эксперта

Пока еще действующий президент Додон не обладал полномочиями, чтобы выстраивать взаимоотношения в связке Молдавия-Россия, несмотря на свою пророссийскую направленность, объяснила политолог Наталия Елисеева. Так или иначе, Молдавия — парламентская республика, а не президентская. А потому полномочия президента весьма ограничены.

«Скорее всего, мы увидим, что Молдавия, несмотря на близость с Европой в последние годы, станет к Европе еще ближе, причем именно в конфигурации Молдавия-Румыния-Евросоюз. Естественно, будет подниматься вопрос Приднестровья — возможно, увидим определенную эскалацию в данном направлении. Что касается взаимоотношений с Россией, то резкой потери связи, как в случае с Украиной или Грузией, не будет», — рассказала политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Будущий бывший президент уже поздравил Санду с победой на выборах, а также призвал молдаван, несогласных с избранием, «не поддаваться на провокации, не выходить на протесты». Кажется, далеко не все в республике хотят евроинтеграции и объединения с Румынией.