Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что является главным ответственным за ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что является главным ответственным за ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике.

Никол Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Такое заявление премьер сделал на фоне итогов военного конфликта в республике. Азербайджану отошли территории Нагорного Карабаха.

В столице Армении ранее начались протесты. Жители Еревана требовали отставки премьер-министра.