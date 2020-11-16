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9:58   16 Ноября 2020
Политика

Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе

Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что является главным ответственным за ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике.

Никол Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Такое заявление премьер сделал на фоне итогов военного конфликта в республике. Азербайджану отошли территории Нагорного Карабаха.

В столице Армении ранее начались протесты. Жители Еревана требовали отставки премьер-министра.

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