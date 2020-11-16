Twitter пометил сообщение Трампа о победе на выборах президента США

Глава США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на президентских выборах. Соцсеть Twitter пометила его сообщение как противоречащее "официальным источникам".

Глава США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на президентских выборах. Соцсеть Twitter пометила его сообщение как противоречащее "официальным источникам".

Ранее американский лидер заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". Позже Трамп подчеркнул, что не признает свое поражение на выборах, а демократ "победил" только в глазах "фейковых СМИ".

"Я победил на выборах!" — сообщил он в Twitter.

Твит президента Соединенных Штатов получил отметку "в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов", пишет РИА Новости.